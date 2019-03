Oorzaak brand in Mortsel nog niet bekend

In Mortsel heeft het gebrand in een appartement op het Gemeenteplein. Daar is een man van 63 zwaargewond geraakt.De hulpdiensten moesten de zwaar verbrande man ter plaatse reanimeren. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en ligt momenteel nog altijd op intensieve zorgen. De felle brand speelde zich vooral af binnen in het appartement en doofde vanzelf. Toch is het appartement helemaal vernield. De klanten van het onderstaande restaurant moesten geëvacueerd worden. Het hele pand is onbewoonbaar