Oosterweel : Actiegroepen scharen zich achter compromisvoorstel

Vannacht voert het Agentschap Wegen en Verkeer periodieke onderhoudswerken uit in de Bolivartunnel en de Leientunnels in Antwerpen. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s avonds en ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Vanavond en vannacht wordt er tussen 20u en 06u gewerkt in de Bolivartunnel. Beide tunnelkokers zullen tijdens de werken afgesloten zijn. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Daarnaast voert AWV ook onderhoudswerken uit in de Leientunnels. In de periode van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 februari vinden die plaats in de Blauwtorentunnel, de Van Eycktunnel en de Gasthuistunnel. Ook hier wordt enkel gewerkt tussen 20u en 06u en de tunnels worden beurtelings afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs de binnenstad.