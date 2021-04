Nieuws Oosterweel: meer hinder op komst nu werken starten op rechteroever

We staan aan de vooravond van de bouw van een stuk nieuwe Antwerpse ring, vlak naast de bestaande ring. Een bypass zeg maar, die de werken aan de Oosterweelverbinding moet mogelijk maken. Aan het Sportpaleis wordt daarvoor zelfs een extra viaduct opgetrokken vooraleer het kan worden afgebroken. En dat dat allemaal hinder zal veroorzaken is natuurlijk onvermijdelijk. Vrijdag starten die eerste Oosterweelwerken langs de ring, te beginnen in Merksem.