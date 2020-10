Oosterweel zet in op openbaar vervoer en uitbouw fietsnetwerk

Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding legt Lantis in totaal meer dan 35 km fietspaden aan. Het merendeel van die fietspaden wordt gebouwd langsheen de vernieuwde infrastructuur, de nieuwe verdiepte ring en op de nieuwe overkappingen. Hierdoor kunnen ze pas op het einde van de werken worden aangelegd en in gebruik genomen.

“Ook op rechteroever kijken we daarom nu al naar maatregelen die we kunnen nemen om de doorstroming van en naar Antwerpen te verbeteren tijdens de toekomstige Oosterweelwerken. Zo bouwen we op dit moment reeds een gordel van P+R’s rondom de stad. Die P+R’s sluiten aan op tram- of treinverbindingen en op het bestaande fietsnetwerk. Aan die P+R’s kan je gebruik maken van deelsystemen. Daarnaast bekijken we samen met Antwerpen, de omliggende gemeentes en de vervoersmaatschappijen welke initiatieven we op korte en middellange termijn kunnen nemen om mensen tijdens de Oosterweelwerken de mogelijkheid te bieden om een duurzame verplaatsing te maken in plaats van met de auto op weg te moeten gaan.”, besluit directeur Omgeving Bart Van Camp.

Over de E34 ter hoogte van complex aaslandhaven-Oost plaatsten we een tijdelijke fietsbrug in afwachting van de definitieve fietsbrug en de fietstunnel onder de Canadastraat. Zo maken we ook tijdens de werken de fietsverbindingen al veiliger.

(foto © Flywel)