"Oosterweelknoop en kanaaltunnels kunnen compacter en pak goedkoper"

De Antwerpse burgerbeweging Ringland heeft via crowdfunding al ruim 32.000 van de beoogde 40.000 euro verzameld om twee studies te bekostigen waaraan ze samen met andere experts werkt rond de Oosterweelplannen en de overkapping van de Antwerpse ring.

Eén daarvan nadert al zijn einde en zal volgens Ringland een optie op tafel leggen die de Oosterweelknoop en de kanaaltunnels veel compacter en goedkoper maakt. De optie past binnen het bestaande GRUP en brengt de timing niet in het gedrang, klinkt het nog.

Het Toekomstverbond tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse actiegroepen vermeldde expliciet dat de Antwerpse ring (R1) een gesloten stedelijke ringweg zou worden en dat het doorgaande en havenverkeer naar een versterkte R2 zou worden geleid. Er zou nog studiewerk volgen over een gereduceerde capaciteit van de kanaaltunnels. Een jaar later neemt Ringland het heft echter in eigen handen. 'Er kwamen onvoldoende voorstellen vanuit de instanties', zegt Peter Vermeulen van Ringland. 'We zijn er dus maar zelf aan begonnen. Uit onze bevindingen blijkt nu dat de Oosterweelknoop veel eenvoudiger kan zodat het Noordkasteel gered kan worden, dat de Groenendaallaan volgens hetzelfde principe kan worden ingericht zodat ze bovengronds conflictvrij wordt voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer en dat je door een gescheiden systeem van stedelijk en doorgaand verkeer over de hele Oosterweelverbinding de kanaaltunnels eenvoudiger kan maken en veiliger op het vlak van weefbewegingen.'De kostprijs van de Oosterweelknoop zou volgens Ringland kunnen dalen van 900 naar 450 miljoen euro en ook de kanaaltunnels zouden goedkoper worden. In een tweede studie wil Ringland nagaan hoe er zoveel mogelijk 'gaten' in de overkapping - die er om veiligheidsredenen worden ingepland - kunnen worden vermeden.