Oosterweelwerken op Rechteroever komen flinke stap dichterbij

Lantis diende gisteravond een vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse Regering die haar toelaat om te starten met de bouw van een nieuwe tunnelverbinding van Linkeroever tot aan de Antwerpse Ring, nieuwe op- en afrittencomplexen ter hoogte van de Oosterweelkerk, Groenendaallaan en Schijnpoort, de afbraak van het viaduct van Merksem en grootschalige overkappingen en leefbaarheidsprojecten. De werken starten in 2021. Intussen wordt er al in hoog tempo verder gewerkt op de E17.

Maar liefst 1700 plannen en documenten beschrijven hoe de mobiliteit en de leefbaarheid in Antwerpen de komende tien jaar grondig zal verbeteren. Nadat de vergunning volledig verklaard is, kunnen burgers tijdens de maand juni de plannen consulteren en krijgen ze de mogelijkheid om opmerkingen, bezwaren en standpunten over de aanvraag te formuleren.

“Het indienen van de omgevingsvergunning betekent een nieuwe mijlpaal voor het grootste infrastructuurproject van het komend decennium in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Vanaf nu wordt het letterlijk aftellen tot de start van de werken. Met het Oosterweelproject bieden we een perspectief voor duurzame mobiliteit, een leefbare omgeving, economische stimuli, en laat ons dat vooral niet vergeten, een toonbeeld van burgerparticipatie, waar we vanuit het buitenland veel belangstelling voor krijgen.”

Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis, vult aan: “Meer dan de som van de vele documenten is de vergunning die we vandaag indienen, het resultaat van een intense samenwerking tussen diverse partijen, zoals het stadsbestuur, de Vlaamse administratie en de burgerbewegingen. Vóór de ondertekening van het Toekomstverbond zagen ze elkaar aan de debattafel, na de ondertekening vonden ze elkaar terug aan de tekentafel. Dankzij deze aanpak wordt het project dat we vandaag hebben ingediend, door vele handen gedragen.”