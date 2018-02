Op 24 februari gaan de zadenbibs weer open

Nu Zaterdag, 24 februari, openen de zadenbibs in het EcoHuis en in bibliotheken De Poort, De Vertellerij, Driehoek en De Bist opnieuw de deuren. U kan die dag ook deelnemen aan heel wat activiteiten. In een zadenbib kan u zaadjes lenen om zelf te planten.

In een zadenbib kan u zaden binnenbrengen die u zelf oogstte, en u kan er ook zaden ontlenen. U vindt er gratis zaad van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten en bloemen. In ruil vraagt de zadenbib om zelf zaden te oogsten en een deel terug te schenken aan de bib.

Er zijn vijf zadenbibs in Antwerpen. Het EcoHuis in Borgerhout, bibs De Poort en De Vertellerij in Berchem, bib Driehoek in Ekeren en bib Bist in Wilrijk. Hieronder vindt u het volledige programma.

Het EcoHuis opent zaterdag haar Zadenbib van 13 tot 17 uur.

Workshop boom in de stadstuin (van 13.30 uur tot 15 uur)

Waarom heeft u een boom in uw stadstuin nodig, welke boom is de beste, hoe verzorgt u die boom, kies ik voor andere bomen op daken en koeren en welke bomen passen in potten? Op deze en al uw andere boomvragen krijgt u zeker antwoord!

Workshop Velt eetbare planten kweken in bakken en potten (15.30 uur tot 17 uur)

U heeft slechts een kleine tuin of terras, maar droomt van een eigen moestuin vol verse groenten? Dan moet u zeker deze workshop van Velt volgen. Marijke Vandierendonck toont u in praktijk hoe u succesvol groenten en kruiden kan kweken in bakken en potten.

Plantenadvies (doorlopend)

De plantenexpert van het EcoHuis legt u graag uit welke plantencombinaties voor uw tuin of gevel geschikt zijn. Het EcoHuis selecteerde zes plantenpakketten die werken op schaduwrijke plekken en zes plantenpakketten die werken op zonnige plekken.

De workshops zijn gratis, maar u schrijft zich wel best op voorhand in:

Bel naar 03/217 08 11

of mail naar ecohuis@stad.antwerpen.be

(bericht en foto : Stad Antwerpen)