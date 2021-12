Op agenda van Overlegcomité morgen: sluiting lagere scholen, horeca dicht om 20 uur en bubbel van 5

In de Waaslandhaven wordt al sinds drie uur vannacht gezocht naar het lichaam van een vermiste vrachtwagenchauffeur. Voorlopig nog altijd zonder resultaat. Het was een bewaker van de Antwerp Euro Terminal die alarm sloeg. Op kaai 1333 aan het Verrebroekdok stond een vrachtwagen met draaiende motor, zonder een chauffeur in de buurt. Uit bewakingsbeelden bleek dat de chauffeur enkele uren eerder al in het water belandde. De man van 36, vermoedelijk van Roemeense afkomst, loste er een van de trekkers op z’n vrachtwagen. Met de trekker van z’n camion reed hij achteruit, recht het dok in. Na een urenlange zoektocht is er van de man nog altijd geen spoor.