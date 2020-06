Op bankje zitten en picknicken mag opnieuw vanaf 8 juni

Ook picknicken of op een bankje zitten in het park is straks weer toegelaten. Daarover was gisteren na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad wat onduidelijkheid ontstaan.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem had toen gezegd dat je daar nog altijd voor beboet kan worden. Maar premier Sophie Wilmès heeft nu laten weten dat het ministerieel besluit wordt aangepast. Al bij de invoering van de lockdown leidde de maatregel tot heel wat commotie. Zo wilde Antwerps burgemeester Bart De Wever toen niet dat mensen ervoor beboet zouden worden. Dat gevaar is nu geweken. Van zodra het weer het toelaat, kan je opnieuw ongestoord genieten vanop een bankje in het park.

(foto Pixabay)