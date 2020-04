Op de ring aan 200 km per uur : rijbewijs 15 dagen ingetrokken

De politie heeft zaterdag en gisteren op verschillende plaatsen controles gehouden. Strafste feit was een automobilist die tegen bijna 200 km per uur over de ring vloog.



Het voorbije weekend heeft de verkeerspolitie anonieme ploegen op pad gestuurd voor toezicht op het verkeer. Zaterdag betrapten ze vier bestuurders die het rode verkeerslicht negeerden. Eén gecontroleerd voertuig bleek niet verzekerd te zijn en is in beslag genomen. 13 bestuurders waren aan het rijden en gsm'en tegelijk.

Op paaszondag zelf inde de politie voor 379 euro aan openstaande snelheidsboetes. Ook op zondag zag de politie drie bestuurders door het rode licht rijden. 12 bestuurders kregen een proces-verbaal omwille van gsm-gebruik. Eén van hen had ook geen gordel om. Toen die man gecontroleerd werd, blies hij positief. De bestuurder kon z'n rijbewijs niet inleveren omdat hij het niet bij zich had. En dus heeft de politie zijn auto voor zes uur ingehouden.

Zondagavond reed een bestuurder met hoge snelheid over de Bisschoppenhoflaan. Hij negeerde het rode verkeerslicht en reed de snelweg op in de richting van Gent. De politie moest tot 200 km/uur halen om het voertuig bij te houden. Wat verderop kon de verkeerspolitie het voertuig stoppen. De bestuurder stond geseind voor een verhoor. Na contact met het parket trok de politie het rijbewijs van de man in voor 15 dagen. Hij mocht meteen mee naar het kantoor om het verhoor uit te voeren.

