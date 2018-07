Op één na grootste containerschip ter wereld komt naar Deurganckdok

Op 23 juli ontvangt het Deurganckdok (Waaslandhaven) het op één na grootste containerschip dat onze wereldwateren bevaart. Het grootste is nog nooit in België geweest, wat maakt dat het de grootste mastodont tot dusver wordt.

Het is zo groot dat er kranen met uitzonderlijk brede reikwijdte nodig zijn om het te laden en lossen. Zes andere kranen werden opgehoogd om aan alle containers te kunnen. Amper twaalf uur vooraleer de kolos aankomt, kunnen Eli Matthé en zijn collega’s aan de terminal van DP World starten met de nodige voorbereidingen om zo’n oceaanreus in te lijven.

Eli Matthé (33), 'ceelbaas': “Met 400 meter lengte en 58,6 meter breedte is de Cosco Shipping Universe quasi even groot als andere grote containerschepen. Maar hij heeft een extra laag onder en boven het dek, waardoor zijn capaciteit van 21 237 TEU bijna 1000 TEU hoger ligt dan anderen. Het schip is zodanig geconstrueerd dat het die extra lagen aankan. Alleen de OOCL Hongkong heeft meer capaciteit, die kan 300 à 400 containers meer meenemen. Die is hier nog nooit geweest, de Cosco Shipping Universe wordt dus het grootste containerschip dat hier tot nu lag.”



Gratis boottocht

Wie het schip wil spotten kan op 23 juli best even deze website volgen om te zien hoe laat het aankomt en wanneer het vertrekt. Havenbedrijf Antwerpen organiseert gratis boottochten, zodat je het schip van dichtbij kan bekijken. Inschrijven is wel aan te raden en doe je via www.spoteenmegaschip.be. Daar staat alle praktische info over de tochten, daar zijn wij niet bij betrokken.





Foto : Havenhelden - Ontwikkeling Havengebied Antwerpen