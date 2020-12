Op enkele uren tijd negeren 60 chauffeurs verbodsbord C3

Op het kruispunt Van Ertbornstraat en Franklin Rooseveltplaats negeren veel bestuurders het tijdelijke verkeersbord C3 dat er staat opgesteld. Dat wil zeggen dat je daar niet door mag rijden, in dit geval door de werken daar.

Na klachten hierover heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Centrum daar maandag en dinsdag toezicht gehouden. Enkel wie de parkeergarage er wil inrijden, mag van die doorgang gebruik maken. Maar veel bestuurders zouden de bushaltes daar gebruiken om sneller weg te komen. In enkele uren tijd, verspreid over twee dagen, heeft het team 60 van die inbreuken vastgesteld. Alle overtreders zullen een proces-verbaal ontvangen. Het team zette ook een auto aan de kant met een geschrapt Brits kenteken. De eigenaar had de wagen in ons land gekocht. De auto en het kenteken zijn in beslag genomen.