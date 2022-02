De lokale recherche had aanwijzingen dat er in een café in de Gasstraat illegale kansspelen werden gespeeld. Samen met het wijkteam werd dit weekend een controle uitgevoerd. In een kamer achteraan de zaak bleek er inderdaad een pokerspel aan de gang. De 8 spelers, waaronder de organisator, werden geïdentificeerd en worden nog verhoord. De inzet, ter waarde van zo'n 12 000 euro werd in beslag genomen.