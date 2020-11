'Op koopzondag 40 procent minder shoppers dan zaterdag'

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) waren er tijdens de Antwerpse koopzondag uiteindelijk 40 procent minder mensen aan het winkelen dan dat zaterdag het geval was. Dat heeft hij vandaag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

'Het was een relatief rustige dag en er was een draconische politieaanwezigheid', stelt hij. De koopzondag nog op het laatste moment annuleren had geen zin, vindt De Wever. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx noemde de koopzondag 'cynisch en onbegrijpelijk', maar De Wever snapt die kritiek niet. 'Ik heb zeer veel contact gehad met de gouverneur', zegt hij. 'Ik dacht dat we een akkoord hadden dat het zaterdagavond niet meer mogelijk was om nog een politieverordening te maken. Ook zij zelf zag dat niet meer zitten en dat begrijp ik ook.'

De Wever betreurt dat de hogere overheidsniveau's 'hun paraplu hebben opengetrokken' en alle kritiek dus bij hem terechtkwam. 'We hadden nog geen lijst van winkels die vanaf maandag dicht moeten', legt hij uit. Alle winkels sluiten was dan weer niet proportioneel geweest, vindt De Wever. 'Dan moet je dat overal doen', zegt hij. 'Mensen konden nog naar Roosendaal rijden, naar Maastricht, Tilburg, Breda, Gent, Leuven, de koopzondag in Oostende. Je kan dan aan zelfverminking doen en Antwerpen in zijn geheel op slot doen. Dat zou heel goed overgekomen zijn bij de bevolking, want nu was het een drama, mijn mailbox liegt er niet om. Maar dat heeft geen zin, dat is zinloze symboolpolitiek. Mensen die per se willen shoppen zullen dat ook echt wel doen.'

(foto © Belga)