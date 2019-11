Als student tussen de senioren gaan wonen. Dat is wat Steffie Campaert doet. Steffie woont in een residentie en is daar de enige studente. Het is een bewuste keuze van de residentie én van Steffie. Zo krijg je een nieuwe dynamiek tussen jong en oud. Steffie hoeft niet te betalen trouwens. In ruil voor haar appartement werkt ze een aantal uur per week in de residentie.