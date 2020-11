Nieuws Op restaurant in een camper

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vakantie zit er momenteel niet in, en op restaurant gaan ook al niet. Maar toch is er nu een manier om die 2 wél te doen, en zelfs te combineren. Campermeal is een nieuwe website waar iedereen met een camper, mobilhome of caravan kan ontdekken in welke restaurants je warm eten kan afhalen. Je installeert je op de parking, laat het eten komen, en geniet zo in je mobilhome van een restaurantmaaltijd. En dat het aanslaat, zagen we gisteravond in Sint-Job.