Nieuws Op termijn ook naar fusie tussen Kontich en Lint?

Borsbeek is niet de enige plek in onze regio waar ze nadenken over een fusie. Ook in andere gemeenten is dat het geval. In de kleine gemeente Lint zoeken ze een nieuwe algemeen directeur. En in de functieomschrijving staat ook dat die een leidende rol moet spelen bij een toekomstige fusie.