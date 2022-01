In de straten van de wijk Koningshof in Schoten was er gisteravond een indrukwekkende herdenkingstocht. En dat voor de overleden Paul Bogaers. Zo'n 600 vrienden en familieleden van Paultje, want dat was z’n bijnaam, wilden hem herdenken. Paul was hartpatiënt en overleed op zijn 22ste in zijn slaap in de nacht van zondag op maandag. Met fakkels en foto’s van Paul vertrok de rouwstoet aan de kerk van Koningshof. Vandaar namen ze dezelfde route die Paul tijdens de coronacrisis vaak bewandelde om een praatje te slaan met z’n vrienden. De uitvaart van Paul vindt volgende week vrijdag plaats in de Witte kerk in Schilde.