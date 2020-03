Op zoek naar 10.000 laptops voor kansarme leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat samen met DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10.000 laptops voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben. “In coronatijden moeten we iedereen verbinden”, zegt Weyts. “We willen absoluut vermijden dat de meest kwetsbare leerlingen een leerachterstand oplopen, omdat ze geen computer hebben om thuis voor school te werken”. Er zijn al 1.000 toestellen verzameld en Weyts maakt 200.000 euro vrij om nog eens 2.000 toestellen in orde te zetten. “We roepen alle bedrijven en burgers op om mee de schouders te zetten onder dit project”.

Scholen en leerkrachten plooien zich tijdens de coronacrisis dubbel om onderwijs op afstand te organiseren, maar ze bereiken niet alle leerlingen. Heel wat scholieren dreigen uit de boot te vallen, omdat ze thuis geen computer hebben om voor school te werken. “De coronacrisis kan nog een tijd aanhouden”, beseft Weyts. “We moeten nu de handen uit de mouwen steken voor de sociaal kwetsbare leerlingen, zodat zij geen leerachterstand oplopen”.

Weyts gaat nu samen met DigitalForYouth.be (een samenwerking tussen DNS Belgium en vzw Close The Gap) en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar laptops voor kansarme leerlingen. Concreet is het de bedoeling om in Vlaanderen 10.000 computers te verspreiden tegen het einde van de Paasvakantie. DigitalForYouth.be heeft nu al 1.000 laptops klaarstaan. Weyts maakt 200.000 euro vrij waarmee nog eens ongeveer 2.000 toestellen volledig in orde gezet kunnen worden. Maar er is nog meer nodig, en daarvoor is elke hulp welkom. Iedereen kan helpen!

Doneer als bedrijf recente, gebruikte laptops

Doe een financiële bijdrage

Donaties aanmelden kan via donations@close-the-gap.org;



Ophalen kan vanaf 30 werkende laptops;



Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging.)

Op BE10 0000 0000 0404 met vermelding « L83229 : Digital4Youth ».

met vermelding « L83229 : Digital4Youth ».

Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar;



Voor meer info: www.pcsolidarity.be (website Digital for Youth.be)

“Ik hoop dat de Vlamingen en de Vlaamse bedrijven zich van hun warmste kant laten zien”, zegt Weyts. “We moeten in deze moeilijke tijden zeker ook de leerlingen uit de sociaal kwetsbare milieus aan boord houden. Een computer in huis is voor hen een onmisbaar leerinstrument. Wie thuis blijft, mag niet afgesneden worden van de rest van de klas en van de rest van de wereld”.

Meter van de actie is Dewi Van De Vyver (ICT Woman of the Year 2020 & CEO Flow Pilots) en peter is Filip Michiels (CIO of the Year 2019, CIO van TUI).

Meer info: www.digitalforyouth.be