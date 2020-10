En dat het nog steeds de slechte kant opgaat bewijzen de cijfers. Gisteren werden maar liefst 590 covidpatiënten opgenomen in onze ziekenhuizen, dat is het op een na hoogste cijfer sinds het begin van deze gezondheidscrisis. Er liggen in totaal 4.401 mensen op een covid-afdeling. 708 patiënten verblijven op intensieve zorg. Er mochten wel 361 mensen het ziekenhuis verlaten. De voorbije week zijn gemiddeld 11.891 nieuwe besmettingen per dag geteld.Dat zien we ook in Antwerpen en omstreken. In veel gemeenten zijn er meer besmettingen, uitschieters zijn Brecht, Zwijndrecht, Boom, Brasschaat en Mortsel. In Schoten, Edegem, Borsbeek en Zandhoven blijft het aantal besmettingen onveranderd. In Aartselaar, Schelle, Lint en Zoersel tellen we iets minder besmettingen.