Nieuws Op zoek naar 'plastickeutels'

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het Antwerp Zero Pellet Loss Platform werkt aan een app waarmee gemeld kan worden waar er plastic korrels liggen op wegen in het havengebied. Er wordt ook gewerkt aan een gedetailleerde studie die de stroom van kunststofkorrels in de haven in kaart zal brengen. Het Antwerp Zero Pellet Loss Platform is een samenwerking van twaalf plasticproducenten, zes logistieke en tien transportbedrijven, vijf sectororganisaties en het Antwerpse Havenbedrijf. Het platform werkt binnen de Operation Clean Sweep, een internationaal programma dat ontwikkeld is om het accidenteel verlies van kunststofkorrels (pellets, vlokken en poeders) tijdens de behandeling doorheen de verschillende schakels in de kunststofwaardeketen te voorkomen om zo te vermijden dat ze in het milieu terechtkomen. De 'plastickeutels' kunnen een zware impact hebben op de fauna en flora in het havengebied. De deelnemende bedrijven zetten eind vorig jaar een actieplan op.