Opblaasbare doeken maken van Roma een akoestisch pareltje

De Roma in Borgerhout is voortaan ook een akoestisch pareltje. Na de renovatie van de oude bioscoopzaal, is deze zomer ook de akoestiek aangepakt. Tijdens rockconcerten moet het er veel beter gaan klinken.



Opvallendste vernieuwing zijn opblaasbare doeken die aan het plafond werden bevestigd. Bij concerten worden ze opgespannen, om het galmend geluid te breken. Er werden ook nieuwe boxen geplaatst, zowel in de zaal als in de foyer. En zelfs de achterwanden van het balkon kregen een grote opknapbeurt. Het is er niet aan te zien, maar ze zijn volledig geisoleerd met dempende materialen. Goed nieuws dus voor de grote namen dit dit najaar in De Roma komen optreden zoals DJ Shadow, Gold-frapp en The Waterboys.