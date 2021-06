Opdoffer voor Antwerpse luchthaven

Slecht nieuws voor Antwerp Airport, want Air Antwerp gooit de handdoek en stopt ermee. De luchtvaartmaatschappij die vloog tussen Antwerpen en Londen, is genekt door corona en wordt ontbonden. Door het coronavirus kwam de maatschappij sinds maart vorig jaar bijna niet meer aan vliegen toe tussen Antwerpen en London City Airport, op een korte periode in het najaar van 2020 na. Daarmee blijft op de Antwerpse luchthaven enkel nog TUI Fly over als maatschappij.

Het toerisme trekt stilaan wel aan, maar de prognoses voor de zakenreizen, de corebusiness van de maatschappij, zijn niet zo goed. 'Daarom heeft de raad van bestuur van Air Antwerp beslist om de operationele activiteiten van de regionale luchtvaartmaatschappij volledig stop te zetten en de vennootschap te ontbinden', aldus de woordvoerder.

De contracten van de negen werknemers, die tijdens de coronacrisis meestal tijdelijk werkloos waren, worden beëindigd.

Air Antwerp begon in september 2019 te vliegen vanuit de luchthaven van Deurne naar London City Airport. 'De eerste zes maanden verliepen erg goed, en tot corona begon zat de maatschappij volledig op het schema van het businessplan', aldus Panneels. Maar toen de coronacrisis in maart 2020 in alle hevigheid losbarstte, moest ook Air Antwerp stoppen met vliegen. In september werden de vluchten hervat, maar een nieuwe coronagolf maakte tweeënhalve maand later weer een eind aan de lijnvluchten. Er was op dit moment ook nog geen heropstartdatum vastgelegd.

'De financiële reserves van het jonge bedrijf waren sowieso beperkt', aldus nog Panneels. 'Om er terug bovenop te komen, zouden grote investeringen nodig geweest zijn. Een koper werd evenwel niet gevonden.' Daarom werd beslist de maatschappij te ontbinden. Die ontbinding zal correct worden afgehandeld, klinkt het nog.

De Antwerpse luchthaven zal op zoek gaan naar een nieuwe maatschappij die wil vliegen tussen Antwerpen en London City Airport. Dat zegt Head of Business Unit Wim Verbist. "Dit is een mooie route, die vooral belangrijk is voor zakenmensen", zegt luchthavencommandant Verbist.

Foto Belga