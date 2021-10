Opdringerige jongeman valt agentes in burger lastig

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk hield zaterdag toezicht in burger op gekende overlastlocaties.

In Park Spoor Noord werd een bromfietser gecontroleerd. De jongeman van 15 had uiteraard geen geldig rijbewijs, hij droeg ook geen helm. Tot slot negeerde hij ook het rijverbod voor bromfietsen in het park, allemaal zaken die hem een boete opleverden.

In de Korte Zavelstraat werd een inspecteur die toezicht hield door verschillende personen aangesproken met de vraag of hij drugs verkocht. Dat was niet het geval, maar de inspecteur had wel GAS--boetes voor zoekgedrag in de aanbieding.

Twee vrouwelijke inspecteurs in burger werden het slachtoffer van een jongeman die het een goed idee vond om zijn geslachtsdeel vast te grijpen en zich op die manier op te dringen. Toen de man doorhad dat hij met twee politievrouwen te maken had probeerde hij excuses te zoeken voor zijn gedrag. Voor dat soort gedrag zijn er echter geen excuses mogelijk. Een pv voor aanranding van de eerbaarheid was zijn deel.

Tot slot werden er nog 3 sluikstorters beboet. Er werden ook 32 verkeers- en parkeerboetes uitgeschreven.

Foto Belga