Open brief aan de inwoners van Zwijndrecht

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht heeft naar aanleiding van de coronacrisis een open brief geschreven aan de inwoners van de gemeente. Die brief kunt u hieronder integraal lezen.

Beste inwoner

Sinds een paar weken leven we in een andere soort maatschappij. Het coronavirus heeft ons dagelijkse leven grondig veranderd. Het leven van iedereen, overal ter wereld. Samen kunnen we dit virus verslaan, door de richtlijnen strikt te blijven opvolgen. Hoe moeilijk dat soms is.

Want het vraagt een grote inspanning van ons allemaal. Het thuisblijven begint te wegen, de zon roept en we willen allemaal terug vrij zijn. Maar we moeten volhouden en op onze tanden bijten. Hoe beter we nu alle richtlijnen opvolgen, hoe sneller we onze vrijheid zullen terugwinnen. Blijf dus in uw kot, vermijd zoveel mogelijk sociaal contact en hou afstand.

Blijf ook weg van onze openbare speeltuinen en speelpleintjes, hoe uitnodigend ze ook mogen zijn in het begin van de lente. Deze plaatsen verspreiden het virus gemakkelijk. Ze zijn niet voor niets met afspanlint omgeven. Burgerzin en zelfdiscipline zijn nu meer dan ooit aan de orde.

Met voldoening stellen we vast dat onze inwoners de richtlijnen goed opvolgen. Daarvoor willen we u hartelijk bedanken! Iedereen lijkt zich bewust van de ernst van de situatie. Hou vol, ook als de maatregelen verlengd worden. Gelukkig geraken we niet minder verbonden met elkaar. Dat bewijzen alle mooie, sociale initiatieven die spontaan ontstaan om het leven van de medemens draaglijker te maken. Waarvoor nogmaals dank.

We willen hierbij ook een oproep doen naar de meest kwetsbaren in onze gemeente. Zoekt u hulp om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan of hebt u gewoon nood aan een goeie babbel? Weet dan dat er in onze gemeente mensen voor u klaarstaan. Bel naar 03 250 18 00 (elke werkdag tussen 9 u. en 16 u.) of mail naar welzijn@zwijndrecht.be. Wij brengen u in contact met een geëngageerde vrijwilliger. Want Zwijndrecht is solidair! U wil graag zelf iemand uit de nood helpen? Fijn! Laat ook dat zeker weten via bovenstaande contactgegevens.

Ook voor alle zorgverleners maken wij een diepe buiging. Ze zijn dag en nacht in de weer in de frontlinie om ons te beschermen. Daarom roepen we ook hen op om gebruik te maken van onze solidariteitsactie. Bel of mail ons en wij zoeken de dichtstbijzijnde hulpaanbieder.

Als gemeentebestuur namen we onze verantwoordelijkheid door vanaf het begin alle mogelijke maatregelen te nemen om u als individu en de gemeenschap in het algemeen te beschermen. En dat zullen we blijven doen. We volgen nauwgezet de richtlijnen op van de federale overheid en de gouverneur en staan in nauw contact met de Huisartsenkring van Zwijndrecht.

Met deze brief vragen we aan elke inwoner om het uitgetekende pad nauwgezet te blijven volgen. Hou vol en volg de berichtgeving via betrouwbare media. Die is actueel en gedetailleerd. Algemene info vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/. Voor vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of hulplijn 088 14 689.

Voor info specifiek over onze gemeente kan u terecht op www.zwijndrecht.be en op onze themapagina www.zwijndrecht.be/coronavirus. Uiteraard staan we u ook graag te woord op onze gekende contactgegevens: 0800 99 604 (gratis) of 03 250 48 00. Mail: info@zwijndrecht.be.

We danken u voor uw begrip en medewerking. We luisteren graag naar uw opmerkingen, aanbevelingen, bekommernissen en kijken met u uit naar de nieuwe ommezwaai.

Van harte een goede gezondheid toegewenst voor u en uw omgeving.

Draag zorg voor elkaar!

Met vriendelijke groeten

Ilse Weynants André Van de Vyver algemeen directeur burgemeester

(foto : Google street View)