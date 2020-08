Open brief om iedereen op een veilige manier hobby te kunnen laten beoefenen

Het aantal besmettingen in ons land blijft dalen. Voor de derde dag op rij al. Maar het zou beter zijn dat die daling sneller zou gaan, met het oog op de heropening van de scholen. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. Met de huidige daling zouden we in september bij 350 nieuwe besmettingen per dag landen, dat zouden er beter nog maar 100 zijn. Maar daar zijn we dus nog niet.