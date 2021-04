Nieuws Open Brief: Winkels willen open op 1 mei, geen dag later

De zelfstandigen in ons land eisen dat het Overlegcomité morgen woord houdt en op 1 mei de economie laat heropstarten. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen dringt daar op aan in een open brief. Het is tijd voor daden, zeggen ze. Zaterdag 1 mei moeten de winkels, horeca en contactberoepen de deuren opnieuw kunnen openen en geen dag later, klinkt het.