Open Monumentendag inspireert ruim 40.000 kijklustigen in Antwerpen

Tijdens de 29ste editie van Open Monumentendag Vlaanderen konden bezoekers kennis maken met meer dan 60 locaties in Antwerpen. Naast de klassiekers zoals de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Opera Antwerpen en het Koninklijk Atheneum in de binnenstad, waren er ook verrassende nieuwkomers zoals de Chinese Pagode in het Boekenbergpark, de synagoge nabij het Stadspark en talrijke privéwoningen. Met ruim 40.000 bezoekers was het opnieuw een geslaagde editie van Open Monumentendag in Antwerpen.

Antwerpen pakte dit jaar uit met 8 pleinen en parken die het opstapje vormden voor een bezoek aan de omliggende gebouwen. Meer dan 60 locaties stelden hun deuren openen en gidsen brachten de verhalen van talrijke parken en pleinen terug tot leven. Het Quartier Latin, het Hendrik Conscienceplein, de Stationsbuurt, het Stadspark, de Victor Jacobslei, het Te Boelaer- en Boekenbergpark, het Burgemeester Jozef Nolfplein en het Groen Lint in Hoboken waren gastlocaties voor een dag. Kinderen en volwassenen konden er hun neus eens binnen steken in privéwoningen, monumenten in publiek eigendom of deelnemen aan een van de wandelingen of familieactiviteiten.

Schepen Van de Velde: “De 29ste editie van de Open Monumentendag is in Antwerpen vlot verlopen. Met ruim 40.000 bezoekers wordt nog maar eens duidelijk hoe het Antwerpse erfgoed nog springlevend is. Omdat sommige locaties te klein zijn om veel mensen tegelijkertijd te ontvangen wordt er gewerkt met inschrijvingen. Vooraf hadden maar liefst 2700 bezoekers zich ingeschreven voor een gegidste rondleiding of bezoek aan een privéwoning. Deze dag kon enkel mogelijk worden gemaakt door de deelnemers en vrijwilligers die de deuren open hielden van hun woning of de plekken waar ze werkzaam zijn.”

Een aantal voltreffers dit jaar waren:

Ciné National en Filmhuis De Klappei: 4500 bezoekers.

De Opera, ruim 4000 bezoekers kregen een unieke blik achter de schermen.

KU Leuven campus Korte Nieuwstraat, waar de kapel voor het eerst bezocht kon worden door het publiek: 2500 bezoekers.

Sint-Carolus Borromeuskerk: 2300 bezoekers.

Het Rubenshuis: 2000 bezoekers

Het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs in de Lange Nieuwstraat, waar 2000 bezoekers een laatste blik hebben geworpen op de kapel.

De Erfgoedbibliotheek: 1900 bezoekers.

Daarnaast waren er tal van kleinere locaties die ook talrijke bezoekers een inkijk hebben gegeven achter de schermen. Ook kinderen konden de monumenten ontdekken op een speciale manier, zo konden ze archeoloog voor een dag zijn in het Keizersbastion.

Met de tweede editie van de monumentenprijs Het Schoonste Gebouw kregen bezoekers aan Antwerpen nog extra exclusieve bezoeken aangeboden. De architectenwoning Walter Van den Broeck, Brouwerij De Koninck, De Roma, De Grote Robijn en Pakhuis ’t Glorie inspireerden tal van kijklustigen met hun renovatie of restauratie. Stemmen kunnen nog worden uitgebracht tot 12 september.