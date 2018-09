Open Vld Aartselaar plaatst standpunten op verkiezingsborden

We zijn op enkele weken van de gemeenteraadsverkiezingen en in alle gemeenten wordt er momenteel volop campagne gevoerd. Open Vld Aartselaar wil die campagne op een alternatieve manier aanpakken. De partij heeft ervoor geopteerd om de belangrijkste standpunten uit hun verkiezingsprogramma met foto's en slogans op de verkiezingsborden te plaatsen, en dus niet de kandidaten zelf.

"De brievenbussen van de inwoners van Aartselaar worden momenteel overstelpt met verkiezingsfolders van zes partijen, waardoor ze na verloop van tijd misschien niet meer de moeite nemen om alles grondig te lezen en dus eigenlijk met minder info rond de verschillende partijprogramma’s naar de stembus trekken. Bovendien verliest het verkiezingsbord met bijvoorbeeld een kandidaat al snel de aandacht van de kiezer omdat hij steeds hetzelfde beeld ziet", aldus Glenn Anné, voorzitter van Open Vld Aartselaar.

"Door onze belangrijkste partijstandpunten op de verkiezingsborden in het straatbeeld te zetten en op ieder verkiezingsbord een ander partijstandpunt te plaatsen houden we de focus van de kiezer op onze verkiezingsborden. De inwoners kunnen ook niet anders dan deze standpunten te lezen wanneer zij zich in onze gemeente te voet, met de fiets of met de auto verplaatsen. Zo worden ze stap voor stap, zonder daarbij een ganse folder te moeten lezen, toch op de hoogte gebracht van ons partijprogramma. Inwoners vragen ons nu reeds welk standpunt of foto er de volgende dagen zal verschijnen of waar er nog borden hangen met partijstandpunten."

"Met deze 'andere' manier van campagne voeren willen we onze inwoners op een speelse manier informeren over onze partijstandpunten. Politiek hoeft niet saai te zijn. En zo hebben we momenteel meer dan 80 verkiezingsborden opgehangen in onze gemeente", besluit Glenn Anné.

(Bericht en foto : Open Vld Aartselaar)