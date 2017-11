Open Vld Berchem wil lokfietsen inzetten

Open Vld Berchem wil dat het district, op een daadkrachtige wijze, fietsdiefstallen aanpakt. Het pleit voor de aankoop van een lokfiets. Een zogenaamde lokfiets is een fiets die onzichtbaar voorzien is van een GPS-tracking-systeem.

Zodra de fiets “gestolen” wordt, kan gevolgd worden waar de fiets naartoe gebracht wordt en kunnen ook camerabeelden opgevraagd worden van “dieven” en hun voertuigen. Op die manier kunnen veelplegers of helers dan aangepakt worden, door hen op heterdaad te betrappen.

Kris Gysels (voorzitter Open Vld Berchem): “De voorbije jaren werden, van alle Antwerpse treinstations, de meeste fietsen gestolen in Berchem. Op districtsniveau deden we het niet echt beter. Samen met de binnenstad en Deurne zijn we koploper in fietsdiefstallen. De meeste fietsdiefstallen worden bovendien amper aangegeven en dus niet geregistreerd. De hoge aantallen laten weinig twijfel bestaan over het feit dat ook in ons district georganiseerde fietsdievenbendes actief zijn.”

Om die reden pleit Open Vld Berchem er voor om een lokfietsen in te zetten in de strijd tegen fietsdievenbendes.

Kris Gysels: “De aanpak van misdaad is geen directe bevoegdheid van de districten. Dit neemt niet weg dat wij als district een lokfiets kunnen aanschaffen. Wanneer hij gestolen wordt, kan dit vervolgens aangegeven worden bij de politie die, op basis van GPS-lokalisatie, kan overgaan tot actie. Berchem heeft meer dan andere districten te maken met fietsdiefstallen, ons district mag hier dan zeker ook wel initiatieven tegen nemen, om dit probleem aan te pakken.”

Willem-Frederik Schiltz (Open Vld Vlaams parlementslid): “Het inzetten van lokfietsen is één van de vele voorstellen in ons fietsplan. Een recent onderzoek, dat gevoerd werd door de Universiteit van Tilburg (Nederland), toont aan dat door het inzetten van lokfietsen, er tot 40 procent minder aangiften werden gedaan van fietsdiefstal. De conclusie uit het onderzoek is duidelijk. De inzet van lokfietsen blijkt notoire fietsendieven af te schrikken. Meer nog, het gunstige effect blijft verder duren, zelfs indien de lokfietsen na een tijdje niet meer worden ingezet. Fietsendieven komen blijkbaar snel tot het besef dat, door de inzet van lokfietsen, de pakkans gevoelig groter wordt.”