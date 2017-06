Open Vld Berchem wil uitbreiding blauwe zone in het district

De blauwe zones in de woonwijken buiten de Ring moeten uitgebreid worden. Dat is het voorstel van Open Vld Berchem die de woonwijken Pulhof en De Veldekens wil vrijwaren van een nieuw fenomeen.



Zoals u al kon zien op atv worden de parkeerplaatsen van de eigen inwoners daar tegenwoordig ingenomen door mensen die niet meer met de auto de stad inrijden omwille van de lage emissiezone of de prijs van het parkeren daar. Zij laten hun auto voor een langere tijd -zelfs dagen of weken- achter in de woonwijken en nemen dan bijvoorbeeld de velokes. Een combinatie van bewonerskaarten, met schijf of betalend parkeren zou daarvoor een oplossing kunnen zorgen volgens de plaatselijke Open VLD-afdeling.