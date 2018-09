Open Vld Borgerhout: 'Allemaal trots op Borgerhout'

Na eerder al de top 4 te hebben bekendgemaakt, stelt de Borgerhoutse Open Vld-afdeling nu de volledige lijst voor. Op de lijst staan opvallend veel jongeren. Zo zijn negen van de eerste 10 kandidaten jonger dan 35. Op de lijst staan heel wat nieuwe gezichten, ondersteund door de ervaring van oudgedienden.

Lijsttrekker Hans Maes is opgetogen: “We zijn erin geslaagd om een gemotiveerd en divers team samen te stellen. Als nationaal voorzitter van Jong VLD ben ik erg trots op het aantal jonge mensen dat mee zijn schouders onder ons project voor Borgerhout wil zetten.”

In Borgerhout trekken de liberalen naar de kiezer met de slogan ‘Allemaal trots op Borgerhout’. “Op onze lijst staan 25 trotse Borgerhoutenaars”, zegt Maes. “Maar we merken dat niet iedereen dat gevoel deelt. Wij willen van Borgerhout een plek maken waar iedereen trots op kan zijn. Dat doen we onder andere door in te zetten op respect voor elkaar en voor het openbaar domein.”

Ook een volledige heraanleg van de Turnhoutsebaan, het vergroenen van Spoor Oost tot Park Spoor Oost en het opvoeren van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort staan voor de liberalen hoog op de agenda.

Met districtsraadslid en lijstduwer Thomas Heiremans betekende Open Vld de voorbije legislatuur vanuit de oppositie een liberaal tegengewicht voor het linkse districtsbestuur. De komende zes jaar hopen de liberalen mee te besturen.

Bekijk hieronder de volledige lijst voor de disrictsraadsverkiezingen:



1. Hans Maes

2. Tracy Enta

3. Diederik Bammens

4. Diego Nulens

5. Ellen Dehing

6. Fahd El Allali

7. Liza Renders

8. Alioune N’Gom

9. Nele Markey

10. Tom Peremans

11. Bob De Bruycker

12. Mabel Baker

13. Dimitri De Loecker

14. Jolijn Geurden

15. Eva Spitzer

16. Souad El Ajjani

17. Marife Fredeus

18. Jörgen Fredeus

19. Marijke Geirnaert

20. Annelie Henderieckx

21. Len Veenker

22. Ellen Wiese

23. Bart Heiremans

24. David Van Turnhout

25. Thomas Heiremans

(Bericht en foto : Open Vld Borgerhout)