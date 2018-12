Open Vld na jarenlange afwezigheid opnieuw in college van Mortsel

Net zoals in Antwerpen zal de andere stad in onze regio, Mortsel de volgende 6 jaar bestuurd worden door een coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld.



De drie partijen hebben een krappe meerderheid van 15 op 29 zetels. De Open VLD komt na jarenlange afwezigheid opnieuw in het college in Mortsel. Livia Moreau (foto) wordt de enige nieuwkomer in de meerderheid.

Het nieuwe bestuursakkoord kreeg als titel "Samen Mortsel nog sterker maken. Onze stad op mensenmaat verder verbeteren voor morgen." Het wordt op 8 januari voorgesteld.

(foto : Open Vld Mortsel)