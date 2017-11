Open Vld niet te spreken over afschaffen haltes oude binnenstad

Open Vld is er niet over te spreken dat De Lijn alle bushaltes in de universiteitsbuurt en in een deel van het oude centrum geschrapt heeft.



Gisteren kon u in ons nieuws zien hoe een buurtbewoonster aankaartte dat meerdere haltes van lijnen 17, 30 en 34 geschrapt werden. Open Vld vindt het onaanvaardbaar dat de Lijn geen oplossing voorziet en hierdoor reizigers in de kou laat staan. De liberalen pleiten voor een tijdelijke pendelbus zo lang de werkzaamheden aan de Leien duren.

(foto © Belga)