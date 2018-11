De Open Vld blijft bereid om te onderhandelen met formateur Bart De Wever over een nieuw Antwerps bestuur. Maar het is aan De Wever om het tempo te bepalen. Dat zei kopman Philippe De Backer van open Vld vanochtend in Wakker op Zondag. Over zijn volgende afspraak met de formateur liet ook hij niet in zijn kaarten kijken.