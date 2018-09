Open Vld wil van theaterplein theaterpark maken

Open Vld Astelt voor om het theaterplein een theaterpark te geven. In wakker op zondag hier bij ATV zei Bart De Wever dat hij de Stadsschouwburg wil afbreken omdat er te veel kosten zijn voor het onderhoud. Erica Caluwaerts, de nummer twee op de lijst van Open Vld, stelt voor het gebouw af te breken en een park in de plaats te zetten. Dat moet dan een prachtige ontmoetingsplaats worden. Samen met het het bestaande plein en de Wapper krijg je volgens de liberalen dan een nieuwe open corridor in het midden van de stad.

Caluwaerts: “Stadsontwikkeling is durven. Heilige huisjes moeten plaats kunnen maken. Als we de stijl behouden van de wilde tuin perkjes die er nu zijn op het theaterplein, dan wordt het een nieuwe hotspot in Antwerpen. Om de historische link met de Stadsschouwburg niet uit te wissen, moet er in het nieuwe park plaats komen voor openluchtvoorstellingen (bv dansoptredens en theater). De andere functies van de Stadsschouwburg kunnen gerust op andere plaatsen in de stad en dan kijk ik zeker naar plaatsen die nu minder bedeeld zijn, bv 2060.”

Foto Belga