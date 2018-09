Open Vld Wilrijk gaat voor jonge, vrouwelijke lijst

Open Vld Wilrijk gaat met een jonge en vrouwelijke lijst naar de verkiezingen. De top 10 bestaat uit 6 vrouwen en 4 jongeren onder de 35 jaar. De volledige lijst is een mix tussen ondernemers, juristen, studenten en mensen uit de sociale en zorgsector. Dat laatste is opmerkelijk want liberalen worden niet per se altijd met deze sector geassocieerd.

Voorzitter van Open Vld Wilrijk Wim Verreyken spreekt dat dus tegen: "Het feit dat zoveel mensen uit deze sector zich willen engageren op een liberale lijst spreekt boekdelen. Wij gaan voor een individuele aanpak, ook in Wilrijk, op basis van de noden van ieder. Liberalen verliezen zich niet in groepsdenken. Dat is wat Open Vld net zo aantrekkelijk maakt. Een beleid op maat, voor iedereen."



Zetelend schepen Werner Theuns (Liberale Mutualiteit) trekt de lijst en zetelend raadslid Alexandra D'Archambeau (juriste) staat tweede, voorzitter Wim Verreyken (ondernemer) staat derde. De jongste op de lijst is Nathalie Kaschichian op plaats 10. Zij is 19 jaar en studeert rechten.



Alexandra D'Archambeau, zelf 26, is blij met zoveel nieuwe gezichten: "6 jaar geleden werd ik voor het eerst verkozen, ik was toen 20 jaar. Het zou fijn zijn mochten wij met meer jongeren in de raad kunnen zetelen. Ik ben altijd veruit de jongste geweest."

"Maar de rest van de lijst moet zeker niet onderdoen" zegt schepen Werner Theuns, 59 jaar. "Wij bieden de kiezer een mix van enthousiasme, ervaring en talent met allemaal een hart voor Wilrijk en de Wilrijkenaar."

Kristel Claes en Gilbert Van Nuffel duwen samen de lijst. Zij zijn beiden actief binnen de diverse Wilrijkse verenigingen en zijn nog steeds ware sterkhouders binnen de Wilrijkse Open Vld.

(Bericht en foto : Open Vld Wilrijk)