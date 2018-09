Open Vld Wilrijk stelt verkiezingsprogramma voor

Open Vld Wilrijk stelt haar verkiezingsprogramma voor:

Open Vld Wilrijk gaat voor een Park Spoor zuid.

De oude spoorwegberm gelegen langs de Frans Van Dunlaan en de Vredebaan te Wilrijk/Mortsel is aan opwaardering toe.

In navolging van de projecten Park Spoor Noord en Spoor Oost wenst Open Vld Wilrijk samen met Open Vld Mortsel een Park Spoor Zuid op hun grondgebied te realiseren.

Samen met onze vrienden uit Mortsel wenst Wilrijk een gezamenlijk project op poten te zetten om van deze berm een Landmark te maken, dit noemen we eerherstel met betrekking tot onze plaatselijke geschiedenis.

Wilrijk en Mortsel slaan de handen in elkaar om tijdens de komende legislatuur een rust-, sport-, recreatie- en ontspan plek te maken van deze oude spoorwegberm.

Heel belangrijk voor Open Vld is de aanleg van een verbinding tussen de beide bermen door middel van een voet- en fietsbrug over het kruispunt van de Fort-V straat met de Jozef Hermanslei.

Het budget (kostenplaatje) om zulk een park te realiseren kan onmogelijk gedragen worden door het district Wilrijk en de stad Mortsel, daarom zien beiden hogerop naar de provincie en het Vlaams Gewest om dit project te ondersteunen, tevens hoopt Open Vld

Wilrijk dat Stad Antwerpen in dit project een duidelijke meerwaarde ziet voor de zuidrand en positief staat tegenover dit voorstel om mee te participeren op het grondgebied Wilrijk.

Het zuiderdistrict Wilrijk is toe aan een gezonde verandering

Open Vld Wilrijk verwacht van de Stad Antwerpen om dringend gesprekken aan te gaan op Vlaams niveau met betrekking tot de afbraak/ombouw/ondertunneling van het viaduct. De stad kan naar analogie met onder andere Oosterweel hier een voortrekkersrol spelen, een visie ontwikkelen. Als Antwerpen haar schouders onder dit dossier zet zoals zij dit gedaan heeft met andere grote projecten kan Wilrijk er een extra groene long bijkrijgen.



Openbaar vervoer

ALLE wijken dienen van openbaar vervoer bediend te worden, de Lijn moet hier dringend haar verantwoordelijkheid nemen, in Wilrijk worden sommige wijken niet of onvoldoende van openbaar vervoer voorzien.

Opwaardering Pastorie

De pastorie in de St Bavostraat is DRINGEND aan restauratie toe, deze is eigendom van de stad. Wilrijk eist in de komende legislatuur de vernieuwing van dit pand om onder andere onze heemkundige kring WILRICA terug een deftig onderdak te bieden na de brand in het Steytelinckkasteel. Ook het stripmuseum kampt met plaatsgebrek, vragende partijen zijn er dus te over om van deze pastorij een Wilrijkse toplocatie te maken.

Parkeren

Gratis parkeren blijft voor Open Vld Wilrijk een prioriteit (behoud van de Blauwe Schijf op de Bist).

Niet voor niets heeft Wilrijk nog een bloeiende en boeiende handelskern.

Niet voor niets is en blijft de Open Vld Wilrijk de enige partij die consequent haar plaatselijke handelaars/middenstand blijft ondersteunen. Desalniettemin zien we het betalend parkeren vanuit Antwerpen richting districten uitdijen als een olievlek.

Stadsboerderij wordt Kinderboerderij

Dringend dient de Stadsboerderij in eer hersteld te worden. Open Vld vraagt niet meer, ook niet minder om van de Stadsboerderij opnieuw een Kinderboerderij te maken, dus in eigen beheer en met eigen personeel (met het hart op de juiste plaats) aangevuld met hopelijk opnieuw vele vrijwilligers

Heraanleg parking Bist

De oude bolle kasseien op de parking op de Bist moeten eruit en worden vervangen door afgevlakte kasseien om de marktbezoeker en de handelaar een aangenamer marktmoment te laten beleven.

Vélo

Het Vélosysteem dient nog verder vertakt te worden, momenteel is dit systeem nog niet alle Wilrijkse wijken ingebed.

Tram

Open Vld Wilrijk omarmt een tram in Wilrijk . . . maar niet in de Heistraat, niet door het centrum. Onze partij zal daarentegen de aanleg van een tramspoor richting campus zeker blijven ondersteunen maar dan via de logische route Boomsesteenweg - Krijgslaan.

Parkeeraanbod

In tegenstelling tot de intentie van bepaalde partijen wenst Open Vld Wilrijk niet mee te gaan in het afbouwen van parkeerplaatsen. Bij elke heraanleg van een straat of een plein zal onze partij er over waken en dit in nauw overleg met de bewoners om het parkeeraanbod minstens te behouden en indien mogelijk nog uit te breiden. Uiteraard zal het groene karakter bij een heraanleg niet vergeten worden.

Fietspaden

13 km fietspaden zijn heraangelegd of nieuw aangelegd maar het kan nog altijd beter. Open Vld Wilrijk wil de komende legislatuur voor onze fietsende bewoner of zij die Wilrijk zien als een te doorkruisen district, de aanleg of heraanleg van cruciale verbindingsassen in asfalt realiseren waaronder bv het fietspad van de Heistraat, de Edegemsesteenweg, de Doornstraat (in overleg met buurgemeente Edegem), de Jules Moretuslei (in overleg met de provincie), de Spoorweglaan, deze korte lijst is niet limitatief. Het is de betrachting van onze partij om in de komende legislatuur minstens deze fietspaden te vernieuwen, anderen te integreren.

