Open Vld zet Sihame El Kaouakibi tijdelijk uit de partij

Antwerp mag zich nog wat langer de ploeg van 't stad noemen. Want The Great Old won vanmidag de derby in het hol van de leeuw. 1-2 werd het. Het was lang een draak van een wedstrijd die op 0-0 leek af te stevenen, tot in minuut 80 uitgerekend Didier Lamkel Ze de bezoekers op voorsprong bracht met een geweldige duik. En uiteraard ook weer een opgemerkte vreugdedansje na zijn goal. Beerschot was helemaal van slag van dat doelpunt en niet veel later volgde al de genadeslag. Knappe controle Nill De Pauw en Pieter Gerkens maakte er kurkdroog 0-2 van. Wedstrijd beslist, zo leek het. Maar de tien laatste minuten waren veel boeiender dan de 80 eerste. Frederik Frans knikte de 1-2 nog binnen. Er volgde nog wat druk, maar scoren deed Beerschot niet meer. Een tweede derbyzege op rij dus voor Antwerp dit seizoen. En dat leidde tot vreugde bij Didier Lamkel Ze én bij zijn ploegmakkers. De strijdbijl lijkt daar toch wel begraven. Foto Belga