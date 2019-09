Dan naar slecht economisch nieuws bij KBC. Want daar verdwijnen de komende drie jaar maar liefst 1400 banen in ons land. Ook de contracten van 400 externe contractuelen wordt stopgezet. Het is nog onduidelijk hoeveel jobs er in Antwerpen zullen verdwijnen. De bank-verzekeraar zegt dat de ingreep nodig is om de efficiëntie te verhogen. Ze benadrukt wel dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. De vermindering van het aantal medewerkers zal gebeuren door een natuurlijke uitstroom. Mensen die op pensioen gaan, zullen bijvoorbeeld niet vervangen worden.