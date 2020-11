"Open zwembaden voor mensen met specifieke medische problemen"

"Laat mensen met medische problemen opnieuw toe in een zwembad", dat vraagt de Vlaamse Zwemfederatie aan de overheid.

De zwembaden hebben in de tweede lockdown ook de deuren moeten sluiten. En dat is nefast voor mensen met spierziektes of mensen die moeten herstellen na een ongeval of kanker, zegt de Vlaamse Zwemfederatie. Zwemmen is voor hen de ideale sport, maar nu ze dat niet kunnen doen, gaat hun lichaam achteruit. De zwemfederatie dringt dan ook aan op een snelle heropening.