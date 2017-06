Openbaar Ministerie eist 8 jaar voor poging tot moord

Het openbaar ministerie heeft acht jaar cel gevorderd voor Abdellah E., die vervolgd wordt voor poging tot moord. Hij zou vorige zomer het vuur hebben geopend op Gari G. en Hovhannes D. na een slaande ruzie. Beide Armeniërs bleven ongedeerd. Zij staan mee terecht voor de toegebrachte slagen.

Het schietincident gebeurde op 27 juli 2016, half 9. Gari G. en Hovhannes D. werden in de Delvastraat in Borgerhout beschoten vanuit een Audi. De auto werd even later aangetroffen aan het Krugerplein. De politie vond een vuurwapen, schoudertas en gele trui terug. Die gele trui vormde de link met een geschil dat zich rond 17 uur had afgespeeld in de shishabar van El Houssine Z. aan de Turnhoutsebaan. Gari G. en Hovhannes D. voelden zich daar slecht behandeld door de uitbater en Abdellah E., die een gele trui droeg. Er waren wat klappen gevallen en de twee Armeniërs waren op wraak uit.

Ze trommelden wat vrienden op en trokken terug naar de shishabar, waar ze El Houssine Z. te grazen namen. Ze hadden daarna de benen genomen en waren korte tijd later beschoten. Abdellah E., wiens DNA op de achtergelaten gele trui werd teruggevonden, erkende dat hij bevriend was met El Houssine Z., maar ontkende dat hij de schutter was. De man laat verstek gaan op zijn proces. Ismail L. was de eigenaar van de Audi en hij wordt mee vervolgd, omdat hij zijn wagen ter beschikking had gesteld van de schutter. De procureur vorderde drie jaar cel voor hem. De man vroeg de vrijspraak en beweerde dat zijn autosleutels gestolen werden. Voor El Houssine Z. werd zes maanden cel gevorderd, voor Gari G. en Hovhannes D., die ook verstek laten gaan, respectievelijk tien en acht maanden cel. Vonnis op 29 juni.