Openbaar Ministerie vordert vier jaar voor drie overvallers van Hodei

De man van 31 die zondag werd opgepakt bij een interventie in Borgerhout, waarbij twee agenten gewond raakten, moet nog langer in de cel blijven. De verdachte was die zondag onder invloed van drank en drugs. Z'n broer had de politie erbij gehaald. Een agent kreeg een klap in het gezicht en een andere werd in de rug aangevallen door een omstaander. De man die nu in de cel zit, zegt dat hij niet de intentie had om de politie aan te vallen. Z'n advocaat stelt dat er in dit geval een verschil is met de andere incidenten in Borgerhout waarbij agenten gewond raakten.