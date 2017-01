Openbaar onderzoek RUP dorpscentra Schilde en 's Gravenwezel start op 30 januari

Op 19 december heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dorpscentra Schilde en ’s-Gravenwezel en de bebouwingskern Schilde-Bergen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek start op maandag 30 januari. Naar aanleiding hiervan organiseert de gemeente infomomenten op dinsdag 7 en woensdag 8 februari voor alle betrokkenen.

Op demografisch vlak is er, zoals in vele andere gemeenten in Vlaanderen, een vergrijzing van de bevolking. Jonge gezinnen hebben het moeilijk om een geschikte woning te vinden in Schilde. Woningen zijn ofwel te duur, ofwel niet aangepast aan hun noden. Het is echter de visie van dit bestuur om het dorpskarakter van Schilde te bewaren. De dorpskernen moeten meer betaalbare woongelegenheid bieden voor jonge gezinnen. Dit RUP biedt het perspectief om dit ruime woonaanbod te realiseren. Een gevarieerd woonaanbod zal bovendien ook een positief effect hebben op domeinen zoals scholen, jeugdverenigingen en lokale economie.

Het RUP biedt ook een oplossing voor de vele verouderde Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) en verkavelingsvergunningen waarmee de gemeente te maken heeft. Hierdoor zijn de voorschriften van veel percelen niet meer van deze tijd en is er te veel onderscheid tussen de mogelijkheden van de verschillende percelen. Door de komst van het RUP worden de oude voorschriften vervangen en is er meer eenvormigheid in de voorschriften. De gemeente heeft nood aan een duidelijke langetermijnvisie, die een evenwichtige, ruimtelijke en demografische ontwikkeling van de gemeente mogelijk maakt.

Infomomenten op 7 en 8 februari voor ondernemers en inwoners

Dinsdag 7 februari : focus op dorpscentrum 's-Gravenwezel

: infomarkt van 16 tot 18 uur: toelichting voor ondernemers. Zij kunnen vrij in- en uitlopen. Onze deskundigen beantwoorden hun vragen.



Infoavond om 19 uur: presentatie voor inwoners. Na de presentatie kunnen er vragen gesteld worden. Ondernemers zijn vanzelfsprekend ook welkom op dit moment.

Woensdag 8 februari : focus op dorpscentrum Schilde en bebouwingskern Schilde-Bergen

: infomarkt van 15 tot 18 uur: toelichting voor ondernemers. Zij kunnen vrij in- en uitlopen. Onze deskundigen beantwoorden hun vragen.



Infoavond om 19 uur: presentatie voor inwoners. Na de presentatie kunnen er vragen gesteld worden. Ondernemers zijn vanzelfsprekend ook welkom op dit moment.

Alle infomomenten vinden plaats in de conferentiezaal van het gemeentehuis (Brasschaatsebaan 30, Schilde).

(bericht en foto : Gemeente Schilde)