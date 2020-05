Openbaar onderzoek voor veiligere aansluiting De Pretlaan op Kalmthoutsesteenweg

Morgen start het openbaar onderzoek voor het veiliger maken van de aansluiting van de De Pretlaan en de spooroversteek op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Het Agentschap Wegen en Verkeer diende in maart de aanvraag voor de omgevingsvergunning in, maar omwille van de coronacrisis moest het bijhorende openbaar onderzoek worden uitgesteld. Nu wordt de procedure dus hervat en loopt er gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek. In het najaar hoopt Wegen en Verkeer met de effectieve werken te kunnen starten die de fietsveiligheid moeten verbeteren.

Eerder dit voorjaar diende het Agentschap Wegen en Verkeer de aanvraag voor de omgevingsvergunning in, maar door de coronacrisis moest het bijhorende openbaar onderzoek tijdelijk worden uitgesteld. Intussen kunnen openbare onderzoeken opnieuw hervat of opgestart worden. Vanaf morgen 4 mei kan iedereen gedurende dertig dagen de plannen inkijken en eventueel bezwaar aantekenen.

Op de website https://kapellen.consultatieomgeving.net/burger is het dossier deels raadpleegbaar. Wie het volledige dossier wenst in te zien, kan telefonisch contact met de gemeente Kapellen op het nummer 03 660 66 04 om te bekijken wat mogelijk is gelet op de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.



Omgeving wordt veiliger voor fietsers

De omgeving van de De Pretlaan met de Kalmthoutsesteenweg aan de spooroverweg in Kapellenbos is één van de laatste overblijvende projecten op de oorspronkelijke lijst van zwarte punten. De aansluiting van de De Pretlaan wordt overzichtelijker en er komt een afslagstrook op de Kalmthoutsesteenweg om verkeer veilig linksaf te laten slaan. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden en nieuwe fietsoversteekplaatsen. De diagonale fietsoversteek over de spoorweg verdwijnt en wordt vervangen door een haakse oversteekplaats op een veilige afstand van de rijweg. Ter hoogte van de het kruispunt met de De Pretlaan komt een nieuwe, veilige oversteekplaats met een middeneiland. Tussen de De Pretlaan en de Korte Franselei wordt bovendien een breed en comfortabel dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Op die manier wordt fietsen tussen Kalmthout en Kapellen een stuk comfortabeler en veiliger.

(foto Google Street View)