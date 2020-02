Openbare consultatie voor natuurbeheerplan Fort van Merksem

Voordat het plan definitief kan worden goedgekeurd door het districtscollege van Merksem, krijgen burgers van 20 februari tot en met 20 maart de kans het te consulteren.

Bovendien ligt er een papieren versie ter inzage aan het stadsloket in het districtshuis (Burgemeester Jozef Nolfplein). Ook bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Lange Kievitstraat 111, 2018 Antwerpen) kan u het natuurbeheerplan inkijken op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

U kan uw opmerkingen of bezwaren in verband met het natuurbeheerplan uiterlijk op de laatste dag van de openbare consultatie schriftelijk bezorgen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen) of per e-mail naar aves.ant.anb@vlaanderen.be.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Merksem)