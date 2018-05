Opendeur in de Antwerpse forten

François Schouwaerts, conservator van het Poldermuseum Lillo, : “Fort Lillo is een buitenbeentje. Het maakt geen deel uit van de Brialmont-fortengordel rond Antwerpen. Dit fort is al veel ouder. Het werd in de 16e eeuw aangelegd om Antwerpen te beschermen tegen vijandelijke schepen op de Schelde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden hier explosieven aan land gebracht. Het bijzondere aan dit fort is dat het niet alleen een militaire functie had. Hier woonden altijd ook gewone burgers. Aan de ene kant had je de militaire gebouwen, aan de andere kant de burgerhuizen. Ook vandaag wonen hier nog zo’n dertig mensen. Een militaire functie heeft het fort van Lillo al lang niet meer.”

“Verschillende militaire gebouwen hebben intussen een andere functie gekregen. Het kruitmagazijn wordt een theaterzaal en waar ooit soldaten sliepen, wonen nu gewone mensen. De kerk van Lillo mocht niet hoog zijn, anders zou het een makkelijk doelwit zijn. Tijdens de bezetting van Antwerpen in de 16e eeuw kwamen veel protestantste Antwerpenaars met een bootje naar hier. Ze konden hier nog een protestantse viering bijwonen.”, aldus François Schouwaerts.

Activiteiten tijdens de fortengordel

“Tijdens De Fortengordel kan u uitzonderlijk het Poldermuseum bezoeken. Dat opent eigenlijk pas begin juni na een grondige renovatie. Maar op 20 mei kan u hier kennismaken met het leven en werk van Marten Melsen. Die kunstschilder maakte heel wat werken over de Polderstreek. In het café van het museum schenken we bieren uit de buurt. En uiteraard is er ook een rondleiding door het volledige fort van Lillo.

In Merksem leidt een gids u rond door het fort en het museum is doorlopend open. Een tentoonstelling geeft een zicht op de begindagen van de Eerste Wereldoorlog.

In Fort 6 in Wilrijk zijn er maar liefst 3 expo’s, een rondleiding door de oude schietgangen en een interactieve ‘parachute act’. In Fort 7 staan natuurwandelingen, een rondleiding door het fort en een fototentoonstelling op het programma.

In Hoboken kunt u een wandeling maken, maar ook uw eigen forel voor op de barbecue vissen. U speelt een spelletje reuzenschaak of bezoekt een van de expo’s.

Meer info op www.fortengordel.be

(foto : Stad Antwerpen)