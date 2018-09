Eerste Belgisch Urban Center opent in Antwerpen

Het allereerste Urban Center van België opent in Antwerpen. Op 22 september openen Sihame El Kaouakibi en haar crew het langverwachte Urban Center.

Let’s Go Urban (LGU) is een organisatie voor en door jongeren die jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen, tieners en jongeren vanuit heel de stad bereikt. Via tal van urban disciplines zoals ‘dance’, ‘sports’, media en zang krijgen jongeren de kans om zichzelf te ontplooien. LGU investeert bewust in jongeren en zet in op talenten. Zo krijgen ze de kans om te groeien naar coach of lesgever.

Een eigen plek in de stad geeft LGU meer mogelijkheden om een community op te bouwen, om samen te werken met de buurt en scholen en om een educatieve werking uit te bouwen. Het nieuwe gebouw betekent een verdere doorstart voor al het jonge diverse talent in de stad. Er zullen tal van performances zijn van de jongeren, muziek en een hapje en drankje.

“Met de Let’s Go Urban Academy beschikt Antwerpen over de eerste Urbanopleiding voor jongeren van het land”, stelt schepen Nabilla Ait Daoud. “De opleiding biedt onze kinderen en jongeren tussen de 6 en 26 jaar niet alleen een professionele allround Urbanopleiding, maar gaat ook een stap verder. Het project wil onze jongeren ook emanciperen en sterker maken. Dankzij de ondersteuning vanuit de stad vond Let’s Go Urban een definitieve uitvalsbasis op het Kiel. Met dit project erbij beschikt Antwerpen over een uniek en divers jongerenaanbod”, vertelt schepen Ait Daoud trots.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Facebook Let's Go Urban)