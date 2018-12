Opening en aansteken verlichting Moorkensplein

Op donderdag 20 december wordt het vernieuwde Moorkensplein in Borgerhout feestelijk geopend. Samen met de herinrichting van het Moorkensplein is ook de verlichting op en rond het plein en de belichting van het districtshuis vernieuwd. Tijdens de opening wordt de nieuwe verlichting voor de eerste keer aangestoken.

Na de renovatie van het beschermde districtshuis is nu ook het Moorkensplein helemaal vernieuwd. Met deze nieuwe inrichting naar het ontwerp van Buro Lubbers, kan het plein uitgroeien tot een uitnodigende plek waar mensen graag komen en verblijven.

Aan de zijkant van het districtshuis zijn er verschillende banken en een podium om op te zitten of te spelen. De nieuwe speelfontein, aan dezelfde kant, ligt tegenover de toegang van de loketten van het districtshuis. De hoofdingang van het districtshuis blijft voorbehouden voor ceremonies en avondactiviteiten. Ceremoniewagens kunnen nog steeds het plein oprijden.

De 13 nieuwe bomen en de nieuwe beplanting rond de zitbanken maken, samen met de vele nieuwe geveltuintjes, het plein een stuk groener.

Aansteken nieuwe verlichting

Op donderdag 20 december wordt om 19.30 uur voor de eerste keer alle nieuwe verlichting op en rond het Moorkensplein aangestoken. Tot nu toe was er enkel de gewone straatverlichting en een globale uitlichting over het districtshuis. Met de opening van het plein worden ook de ‘speciale effecten’ in de verlichting aangestoken.

“Met deze nieuwe verlichting is het districtshuis ook 's avonds in al zijn pracht te bewonderen en wordt de link tussen het plein en het districtshuis versterkt”, vertelt Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein.

Samen met het aansteken van de nieuwe verlichting is er ook een beiaardconcert vanuit de toren in het districtshuis. De vier horecazaken op het plein zorgen samen met de handelsvereniging voor een zoet hapje en een warm drankje tijdens dit concert. Iets voor 21 uur neemt Fanfare ’t Akkoord over met muziek op het plein.

Speciale uitlichting van het gerenoveerde districtshuis

Met het lichtontwerp is het gerenoveerde districtshuis ook ’s avonds de blikvanger op het Moorkensplein. Het plein zelf en de omliggende straten kregen een sfeervolle verlichting afgestemd op hun gebruik en op de beleving rond het plein. Als eerste stap bij de opmaak van het lichtontwerp zijn de ontwerpers van Radiance35 samen met geïnteresseerden uit de buurt ‘s avonds op stap gegaan rond het Moorkensplein.

Het monumentale districtshuis wordt op verschillende manieren verlicht. Langs alle zijden schijnt er een zachte gloed op het gebouw. Daarnaast worden de talrijke artistieke details op het gebouw uitgelicht, zoals de vele nissen, beelden en leeuwenkoppen.

De toren van het districtshuis, een herkenningspunt voor de buurt, de balustrades en de klok worden extra verlicht. Zo wordt de voorgevel een echte blikvanger en herkenningspunt in de buurt. In de achtergevel wordt het glas-in-loodraam als accent verlicht.

Het lichtontwerp bouwt voort op de visie uit het in 2012 goedgekeurde algemeen lichtplan voor de stad Antwerpen. Alle verlichtingselementen zijn voorzien van energiezuinige en milieuvriendelijke warmwitte ledverlichting. De armaturen op het gebouw zijn zo geplaatst dat ze niet of nauwelijks opvallen.

Volgende fase Moorkensplein

Na de verhuis van de politie naar het nieuwe centrale politiegebouw aan het station van Berchem, kan de volgende fase voor het Moorkensplein van start gaan. Naast de uitbreiding van het huidige plein, wordt er een nieuw gebouw voorzien met ruimte voor stedelijke dienstverlening zoals een Huis van het Kind, kinderopvang, cultuur, jeugd en buurtsport. Deze bebouwing schermt het nieuwe stukje plein af van de achterliggende huizen en zorgt voor leven op het nieuwe plein, zowel tijdens als na de kantooruren.

(bericht : Stad Antwerpen - district Borgerhout)