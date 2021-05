Nieuws Opening KFC: Kipfilets met een krokant jasje nu ook in het centrum van de stad

In de schaduw van de kathedraal opent morgen de eerste Antwerpse vestiging van Kentucky Fried Chicken of korteweg KFC. De Amerikaanse restaurantketen is vooral gekend voor haar stukken kipfilets met een krokant jasje.